В Госдуме сожалеют, что Овечкин не сыграет за сборную России на ЧМ из-за политики

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал вылет «Вашингтона» в первом раунде плей-офф НХЛ. Столичная команда уступила «Флориде» в серии со счетом 2-4.

«Я читал интервью Александра после заключительного матча. Конечно, он очень расстроен. Александр — лидер команды, хотел вывести ее вперед. Если бы политические деятели не победили спорт, Россия сейчас участвовала бы на чемпионате мира. Овечкин мог бы присоединиться к сборной и помочь нам на этом турнире. Овечкин — это бренд, который притягивает внимание и который может сплотить нашу национальную команду. К сожалению, спорт стал мощнейшим инструментом политических заказов», — сказал Свищев «СЭ».

«Кэпиталз» в первом раунде Кубка Стэнли проиграли «Флориде» в серии со счетом 2-4 и завершили выступление в турнире.

Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила сборные России и Белоруссии от участия на чемпионате мира 2022 года в Финляндии.