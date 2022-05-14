Кузьменко попрощался с болельщиками СКА

Российский нападающий Андрей Кузьменко опубликовал обращение болельщикам СКА.

«Дорогие мои питерские болельщики! Подошел к концу мой игровой период в прекрасной команде СКА. Мне бы хотелось от всей души поблагодарить вас за эти незабываемые 4 года в форме СКА! Также выражаю глубокую благодарность руководству и всему персоналу клуба, который был рядом со мной каждый день и помогал мне прогрессировать все это время! Питер — мой маленький северный рай! До новых встреч и новых побед!» — написал Кузьменко в соцсетях.

Срок соглашения 26-летнего нападающего со СКА истек 30 апреля. Сообщалось, что главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро провел встречу с Кузьменко.