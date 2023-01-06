Шесть российских хоккеистов примут участие в Матче звезд НХЛ

Шесть российских хоккеистов сыграют в Матче звезд НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Александр Овечкин («Вашингтон»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс») и Андрей Свечников («Каролина») сыграют за Столичный дивизион, Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — за Атлантический дивизион.

В составе Центрального дивизиона буду играть Кирилл Капризов («Миннесота») и Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).

Матч звезд-2023 пройдет во Флориде на стадионе «Пантерз». 3 февраля — конкурсы мастерства, а 4 февраля — матчи между командами дивизионов. Шоу пройдет на стадионе «Флориды» второй раз в истории (ранее он был в 2003 году).