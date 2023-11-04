Кузьменко объяснил свой сенсационный дебют в НХЛ в прошлом сезоне

Форвард «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко в интервью «СЭ» рассказал о причинах своего сенсационного дебютного года в НХЛ в прошлом сезоне, когда он забросил 39 шайб, побив рекорд клуба для снайпера-новичка, ранее принадлежавший Павлу Буре.

— Своими 39 голами в прошлом сезоне вы задали себе крутую планку. Не загоняетесь на этот счет — мол, надо не хуже?

— Об этом не думаю. Зачем грузиться? Понятное дело, что эта тема лежит на поверхности, все это понимают и видят. Но я просто хочу помочь команде, чтобы она далеко прошла в плей-офф, попытала счастья в борьбе за Кубок.

— Сами в прошлом году поразились своей результативности в первом энхаэловском сезоне?

— Я и в России в последний год играл хорошо, набирал больше очка за игру (так и есть: 53 очка в 45 матчах за СКА, — Прим. И.Р.). А то, что так же стало получаться и в НХЛ... Многое совпало. Начиная от команды, отношения ко мне, поддержки друзей, которые были со мной, и заканчивая большинством, звеньями, в которых я играл. Все эти моменты сложились воедино — и в том сезоне у меня неплохо сложилось. Сейчас же, повторяю, хочется просто помочь команде далеко пройти в плей-офф. Это самое главное, чего хочу.