Кузьменко: «В НХЛ многое решает настрой на игру. В «Ванкувере» собрались люди со спортивной злостью»

Форвард «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко в интервью «СЭ» объяснил лучший старт команды за последние 20 лет и ответил на вопрос, может ли она претендовать на Кубок Стэнли уже в этом сезоне.

— У «Ванкувера» — лучшее начало сезона за двадцать лет. Что происходит?

— На самом деле у нас и в прошлом году была хорошая команда. Она мне очень нравилась. Какие-то маленькие детали изменили — и она стала играть по-другому, приятно смотреть. Состав у нас очень сильный — и оборона, и атака. Все звенья могут забить и решить исход матча. Так что никакой неожиданности для меня нет. Надо и дальше держать темп, который мы взяли.

— Как считаете, может ли «Ванкувер» уже в этом сезоне претендовать на Кубок Стэнли?

— Посмотрим. Нам нужно очень, очень, очень много работать. У нас собран хороший коллектив, отличные ребята. Основной костяк, который уже давно в команде, последние шесть-семь лет не показывали в плей-офф ничего выдающегося. У всех есть спортивная злость. В НХЛ очень многое решает настрой на игру. Все игроки, которые собрались в этой команде, хотят победить. И доказать, что у нас сильная команда, которая способна в этом сезоне чего-то добиться. От этого и идет результат.