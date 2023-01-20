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Сегодня, 15:55

Нападающий «Каролины» Пачиоретти получил травму. Он пропустил половину сезона из-за операции на ахилле

Нападающий «Каролины» Макс Пачиоретти получил травму в матче против «Миннесоты»
Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Каролины» Макс Пачиоретти получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты», сообщает сайт НХЛ.

В конце встречи хоккеист находился с шайбой за воротами соперника, когда неожиданно рухнул на лед. Покидая площадку, он не мог опираться на правую ногу.

«Ситуация выглядит не очень хорошо. Надеюсь, все не так плохо, как мы думаем, но сейчас я не слишком оптимистичен», — сказал главный тренер «Ураганов» Род Бринд'Амор.

34-летний нападающий пропустил половину нынешнего регулярного чемпионата из-за операции на ахилловом сухожилии. Он успел провести только 5 матчей, в которых забил 3 гола.

Макс Пачиоретти
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Миннесота Уайлд
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2 Нью-Джерси 45 29 16 62
3 Рейнджерс 46 25 21 57
4 Вашингтон 48 25 23 56
5 Питтсбург 44 22 22 51
6 Айлендерс 47 23 24 51
7 Филадельфия 46 19 27 45
8 Коламбус 45 13 32 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 45 36 9 76
2 Торонто 46 28 18 63
3 Тампа-Бэй 44 29 15 59
4 Флорида 47 22 25 49
5 Баффало 44 22 22 47
6 Детройт 44 19 25 46
7 Оттава 44 20 24 43
8 Монреаль 46 19 27 41
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 47 27 20 61
2 Виннипег 46 29 17 59
3 Миннесота 44 25 19 54
4 Колорадо 43 23 20 49
5 Сент-Луис 46 23 23 49
6 Нэшвилл 45 21 24 48
7 Аризона 45 14 31 33
8 Чикаго 43 13 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 45 27 18 58
2 Вегас 46 28 18 58
3 Лос-Анджелес 47 25 22 56
4 Эдмонтон 47 26 21 55
5 Калгари 46 21 25 51
6 Ванкувер 44 18 26 39
7 Сан-Хосе 46 14 32 37
8 Анахайм 46 13 33 31
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25.01
20.01 03:00
Каролина – Миннесота
 5 : 2
20.01 03:00
Коламбус – Анахайм
 3 : 5
20.01 03:00
Монреаль – Флорида
 2 : 6
20.01 03:00
Рейнджерс – Бостон
 1 : 3
20.01 03:00
Торонто – Виннипег
 4 : 1
20.01 03:00
Филадельфия – Чикаго
 1 : 4
20.01 03:30
Баффало – Айлендерс
3 : 2 ОТ
20.01 04:00
Сент-Луис – Нэшвилл
 5 : 2
20.01 05:00
Аризона – Вашингтон
 0 : 4
20.01 05:00
Эдмонтон – Тампа-Бэй
 5 : 3
20.01 06:00
Вегас – Детройт
 2 : 3
20.01 06:00
Сиэтл – Нью-Джерси
 4 : 3 ОТ
20.01 06:30
Лос-Анджелес – Даллас
 0 : 4
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Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

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 44 65
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 45 35
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

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И КН
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Бостон

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