Кудерметов — о Малкине: «Женя — человек с харизмой, индивидуал. Мог сделать что-то вопреки чему-то. Ничего не боялся»

Бывший нападающий «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга», двукратный чемпион России Эдуард Кудерметов в интервью «СЭ» рассказал об игре с Евгением Малкиным.

— В «Металлурге» вы застали совсем юного Евгения Малкина. Понимали, что из него вырастет топ-хоккеист?

— Конечно. Женя — человек с харизмой, индивидуал. Мог сделать что-то вопреки чему-то. Ничего не боялся. Брал инициативу на себя в юном возрасте. Хорошо держал шайбу, смело шел в борьбу, играл на команду. Есть же индивидуалы, а Женя — не из таких. Если твоя позиция выгоднее на полпроцента, то Малкин отдаст тебе пас. Совершенно не жадный игрок.