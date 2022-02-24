Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Макдэвид и Драйзайтль оторвались от Овечкина и Капризова на 11 очков
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (3:5). Его одноклубник Леон Драйзайтль сделал три голевые передачи.
Таким образом, у Макдэвида и Драйзайтля стало по 73 очка в списке лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ.
У российских нападающих Александра Овечкина («Вашингтон») и Кирилла Капризова («Миннесота») по 62 очка.
Список лучших бомбардиров НХЛ:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 73 (28+45) очко в 50 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 73 (35+38) очков в 51 матче
3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 70 (17+53) в 50 матчах
4. Назем Кадри («Колорадо») — 64 (22+42) очка в 48 матчах
5. Джонни Годро («Калгари») — 64 (20+44) в 49 матчах
6. Остон Мэттьюс («Торонто») — 62 (34+28) очка в 47 матчах
7. Александр Овечкин («Вашингтон») — 62 (31+31) в 50 матчах
8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 62 (23+39) в 47 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|50
|35
|15
|74
|2
|Питтсбург
|52
|31
|21
|70
|3
|Рейнджерс
|50
|32
|18
|69
|4
|Вашингтон
|52
|28
|24
|65
|5
|Коламбус
|50
|26
|24
|53
|6
|Айлендерс
|46
|19
|27
|45
|7
|Филадельфия
|51
|15
|36
|40
|8
|Нью-Джерси
|50
|17
|33
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|51
|35
|16
|75
|2
|Тампа-Бэй
|50
|33
|17
|72
|3
|Торонто
|50
|32
|18
|68
|4
|Бостон
|50
|29
|21
|62
|5
|Детройт
|52
|23
|29
|52
|6
|Оттава
|50
|19
|31
|43
|7
|Баффало
|52
|16
|36
|40
|8
|Монреаль
|52
|12
|40
|31
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|51
|37
|14
|78
|2
|Сент-Луис
|50
|30
|20
|66
|3
|Миннесота
|48
|31
|17
|65
|4
|Нэшвилл
|51
|29
|22
|62
|5
|Даллас
|50
|28
|22
|58
|6
|Виннипег
|51
|22
|29
|53
|7
|Чикаго
|52
|18
|34
|44
|8
|Аризона
|50
|13
|37
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|49
|30
|19
|66
|2
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|3
|Лос-Анджелес
|50
|26
|24
|59
|4
|Эдмонтон
|51
|28
|23
|59
|5
|Анахайм
|53
|25
|28
|59
|6
|Ванкувер
|52
|24
|28
|54
|7
|Сан-Хосе
|50
|22
|28
|50
|8
|Сиэтл
|53
|16
|37
|36
|24.02
|03:30
|
Детройт – Колорадо
|2 : 5
|24.02
|03:30
|
Даллас – Виннипег
|3 : 2 ОТ
|24.02
|03:30
|
Тампа-Бэй – Эдмонтон
|5 : 3
|24.02
|03:30
|
Монреаль – Баффало
|4 : 0
|24.02
|06:00
|
Аризона – Лос-Анджелес
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|51
|73
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|73
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|51
|72
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|51
|35
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|47
|34
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|50
|33
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|19
|1.97
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|32
|2.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|39
|2.03