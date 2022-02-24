Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Макдэвид и Драйзайтль оторвались от Овечкина и Капризова на 11 очков

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (3:5). Его одноклубник Леон Драйзайтль сделал три голевые передачи.

Таким образом, у Макдэвида и Драйзайтля стало по 73 очка в списке лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ.

У российских нападающих Александра Овечкина («Вашингтон») и Кирилла Капризова («Миннесота») по 62 очка.

Список лучших бомбардиров НХЛ:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 73 (28+45) очко в 50 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 73 (35+38) очков в 51 матче

3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 70 (17+53) в 50 матчах

4. Назем Кадри («Колорадо») — 64 (22+42) очка в 48 матчах

5. Джонни Годро («Калгари») — 64 (20+44) в 49 матчах

6. Остон Мэттьюс («Торонто») — 62 (34+28) очка в 47 матчах

7. Александр Овечкин («Вашингтон») — 62 (31+31) в 50 матчах

8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 62 (23+39) в 47 матчах