Торторелла хотел уйти из «Коламбуса» еще после прошлого сезона

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла покидает клуб. Стороны приняли решение не продлевать контракт, который истекает летом.

По информации The Athletic, Торторелла хотел уйти из «Коламбуса» если после прошлого сезона. Команда вылетела в первом раунде плей-офф, проиграв «Тампе». Но тогда руководству «Блю Джэкетс» удалось уговорить специалиста доработать свой контракт.

В этом сезоне команда не вышла в плей-офф и заняла последнее место в Центральном дивизионе.

Торторелла возглавил «Коламбус» в 2015 году. Под его руководством команда четыре раза вышла в плей-офф.