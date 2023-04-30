Статистика Кучерова в плей-офф: 6 очков, один гол и 21 бросок

«Тампа» в первом раунде плей-офф НХЛ уступила «Торонто» со счетом 2-4 в серии.

Форвард «Мэйпл Ливз» Никита Кучеров провел все шесть матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков, заработал 11 минут штрафа, нанес 21 бросок и провел в среднем на льду 20 минут и 15 секунд.

В регулярном чемпионате 29-летний россиянин набрал 113 (30+83) очков в 82 матчах.