Статистика Кучерова в плей-офф: 6 очков, один гол и 21 бросок
«Тампа» в первом раунде плей-офф НХЛ уступила «Торонто» со счетом 2-4 в серии.
Форвард «Мэйпл Ливз» Никита Кучеров провел все шесть матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков, заработал 11 минут штрафа, нанес 21 бросок и провел в среднем на льду 20 минут и 15 секунд.
В регулярном чемпионате 29-летний россиянин набрал 113 (30+83) очков в 82 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 3
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|3 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|3 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 3
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
Результаты / календарь
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27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
|30.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|1 : 2 ОТ
|30.04
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|5 : 2
|30.04
|05:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|- : -
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