Кучеров стал вторым россиянином с шестью или более очками за матч в истории НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 6 (2+4) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (8:2).

30-летний нападающий стал вторым россиянином, которому удалось набрать 6+ очков в одном матче НХЛ. Ранее это удалось Сергею Макарову в сезоне-1989/90, который набрал 7 (2+5) очков в матче за «Калгари».

Также Кучеров установил личный рекорд в лиге по очкам за игру, а также повторил рекорд франшизы.