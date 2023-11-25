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Сегодня, 08:21

Кучеров повторил рекорд «Тампы» по очкам за игру

Сергей Разин
корреспондент
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Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 6 (2+4) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (8:2).

30-летний россиянин установил личный рекорд в лиге по очкам за игру, а также повторил рекорд франшизы. Ранее только защитнику Дугу Кроссмэну в 1992 году удалось набрать 6 (3+3) очков.

Среди действующих игроков по два матча с 6+ очками набирали Сидни Кросби («Питтсбург»), Тейдж Томпсон («Баффало») и Мика Зибанежад («Рейнджерс»).

Никита Кучеров
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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НХЛ: «Вашингтон» проиграл «Эдмонтону», «Баффало» победил «Питтсбург». Результаты матчей 24 и 25 ноября

«Каролина» — «Тампа»: видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 18 14 4 29
2 Вашингтон 17 10 7 22
3 Каролина 19 11 8 22
4 Айлендерс 19 8 11 21
5 Филадельфия 20 10 10 21
6 Питтсбург 19 9 10 18
7 Нью-Джерси 18 8 10 17
8 Коламбус 21 6 15 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 19 14 5 31
2 Флорида 20 12 8 25
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4 Торонто 18 10 8 23
5 Детройт 19 10 9 23
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7 Монреаль 20 9 11 20
8 Оттава 16 8 8 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 19 13 6 26
2 Виннипег 19 12 7 26
3 Даллас 19 12 7 26
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5 Нэшвилл 19 9 10 18
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 20 14 6 30
2 Лос-Анджелес 18 12 6 27
3 Ванкувер 20 13 7 27
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7 Эдмонтон 19 6 13 13
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