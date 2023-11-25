Кучеров повторил рекорд «Тампы» по очкам за игру

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 6 (2+4) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (8:2).

30-летний россиянин установил личный рекорд в лиге по очкам за игру, а также повторил рекорд франшизы. Ранее только защитнику Дугу Кроссмэну в 1992 году удалось набрать 6 (3+3) очков.

Среди действующих игроков по два матча с 6+ очками набирали Сидни Кросби («Питтсбург»), Тейдж Томпсон («Баффало») и Мика Зибанежад («Рейнджерс»).