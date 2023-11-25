«Каролина» — «Тампа»: видеообзор матча

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Каролину» — 8:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил две шайбы и сделал четыре голевые передачи. Его признали второй звездой встречи. Голкипер Андрей Василевский отразил 22 из 24 бросков по своим воротам.

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