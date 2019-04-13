Кучеров спровоцировал массовую драку в матче с "Коламбусом". Он ударил соперника, стоящего на коленях

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против "Коламбуса" спровоцировал массовую драку. На 56-й минуте третьего периода он ударил в борт Маркса Нутиваару, стоящего на коленях.

Игроки "Коламбуса" бросились защищать партнера, на льду возникал массовая дарка.

За это Кучеров получил матч-штраф. Игроку грозит дисквалификация на несколько следующих игр. В первых двух встречах с "Блю Джэкетс" лучший бомбардир "регулярки" не набрал очков.

"Тампа" проиграла эту встречу со счетом 1:5. Команда уступает в серии 0-2, следующие два матча состоятся на площадке "Коламбуса".