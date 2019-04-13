НХЛ открыла дело против Кучерова за толчок Нутиваары на борт

НХЛ рассмотрит эпизод матча Кубка Стэнли "Тампа" - "Коламбус", в котором нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров толкнул на борт стоящего на коленях Маркса Нутиваару, сообщает департамен безопасности игроков. Слушание назначено на 14 апреля.

Кучеров на 56-й минуте третьего периода толнкл Нутиваару, после чего на льду вспыхнула массовая потасовка. Игроку грозит дисквалификация на несколько матчей Кубка Стэнли.

"Тампа" уступила "Коламбусу" со счетом 1:5 и проигрывает в серии 0-2. Кучеров в этих играх не набрал ни одного очка. Следующие встречи пройдут на площадке "Блю Джэкетс".

Кучеров толкнул ударил соперника, стоящего на коленях. Видео