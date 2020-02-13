Кучеров пропустит матч против «Эдмонтона»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». Российский нападающий получил травму во время матча против «Питтсбурга» (2:1 ОТ), сообщает в Twitter журналист Боб Стауффер.

В текущем сезоне Кучеров в 56 матчах «регулярки» забросил 27 шайб и отдал 43 результативные передачи.

Также за «Тампу» не сыграют нападающие Стивен Стэмкос и Энтони Чирелли. У «Эдмонтона» будет отсутствовать центрфорварда Коннор Макдэвид.