Кучеров — о 8:2 с «Каролиной»: «Хорошая игра в большинстве дала нам импульс»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (8:2).

«Игра в большинстве прошла хорошо, это дало нам импульс. Я думаю, что по матча мы играли лучше. Мы просто старались играть правильно и следовать плану игры», -приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.

Кучеров набрал 6 (2+4) очков и стал второй звездой матча.

«Тампа» с 25 очками идет на 4-м месте в Восточной конференции. «Каролина» занимает 8-ю строчку — 22 очка.