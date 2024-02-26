Кучеров признан первой звездой матча «Тампы» с «Нью-Джерси»

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:1).

Россиянин принял участие во всех четырех голах своей команды — он забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи.

Второй звездой встречи стал еще один нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт, у которого одна шайба и один голевой пас.

Третья звезда — защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман, который также забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.