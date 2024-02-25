Кучеров увеличил преимущество над Маккинноном в гонке бомбардиров НХЛ до 6 очков

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голом и тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:1). Встреча прошла 25 февраля.

После этой игры у 30-летнего российского хоккеиста 102 (38+64) очка в 59 матчах. Таким образом, он увеличил преимущество над форвардом «Колорадо» Нэйтаном Маккинноном в гонке бомбардиров НХЛ. На счету располагающегося на втором месте канадца 96 (34+62) очков в 59 играх. Он отстает от Кучерова, возглавляющего гонку бомбардиров, на шесть очков.

Кучеров первым в текущем сезоне НХЛ набрал 100 очков. Также он стал пятым действующим хоккеистом, который заработал 100 очков в четырех сезонах.