«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: видеообзор матча

«Тампа-Бэй» на выезде обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Форвард гостей Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка. Россиянин первым в сезоне-2023/24 преодолел отметку в 100 набранных очков. Теперь у хоккеиста 102 (38+64) очка в 59 матчах нынешнего регулярного чемпионата.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Тампа» занимает шестое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 69 очками в 60 матчах.

«Нью-Джерси» идет девятым с 62 очками в 58 играх.