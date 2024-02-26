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Сегодня, 00:27

«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: видеообзор матча

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Тампа-Бэй» на выезде обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Форвард гостей Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка. Россиянин первым в сезоне-2023/24 преодолел отметку в 100 набранных очков. Теперь у хоккеиста 102 (38+64) очка в 59 матчах нынешнего регулярного чемпионата.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Тампа» занимает шестое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 69 очками в 60 матчах.

«Нью-Джерси» идет девятым с 62 очками в 58 играх.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
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Неделя

Кучеров признан первой звездой матча «Тампы» с «Нью-Джерси»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 58 39 19 81
2 Каролина 57 34 23 73
3 Филадельфия 58 30 28 67
4 Нью-Джерси 58 29 29 62
5 Вашингтон 56 26 30 61
6 Айлендерс 57 23 34 60
7 Питтсбург 54 25 29 58
8 Коламбус 56 18 38 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 59 34 25 81
2 Флорида 58 38 20 80
3 Торонто 57 33 24 74
4 Тампа-Бэй 60 32 28 69
5 Детройт 57 31 26 68
6 Баффало 57 26 31 56
7 Оттава 55 25 30 53
8 Монреаль 58 22 36 52
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 59 35 24 78
2 Виннипег 55 35 20 75
3 Колорадо 59 35 24 75
4 Нэшвилл 58 31 27 64
5 Сент-Луис 57 30 27 62
6 Миннесота 58 28 30 62
7 Аризона 56 23 33 50
8 Чикаго 58 15 43 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 60 38 22 82
2 Вегас 58 32 26 71
3 Эдмонтон 55 33 22 68
4 Лос-Анджелес 56 29 27 68
5 Калгари 58 28 30 61
6 Сиэтл 57 24 33 59
7 Анахайм 57 20 37 43
8 Сан-Хосе 56 15 41 35
Результаты / календарь
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1.03
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26.02 02:00
Чикаго – Детройт
 - : -
26.02 02:00
Коламбус – Рейнджерс
- : -
26.02 02:00
Баффало – Каролина
 - : -
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Виннипег – Аризона
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Анахайм – Нэшвилл
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 59 102
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 59 96
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 53 89
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 52
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 58 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 59 38
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 18 1.96
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