Кучеров признан первой звездой матча «Тампа-Бэй» — «Питтсбург»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» (3:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой стал российский нападающий Никита Кучеров. На его счету гол и голевая передача. Он лидирует в списке бомбардиров текущего сезона — 44 (17+27) очка.

Второй звездой признан голкипер Андрей Василевский. 29-летний россиянин отразил 24 из 25 бросков по своим воротам.

Замкнул тройку защитник Виктор Хедман, который отметился двумя голевыми передачами.