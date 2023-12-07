«Тампа» переиграла «Питтсбург». Кучеров набрал 2 очка

«Тампа» выиграла у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Пингвинз» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Российский форвард лидирует в списке бомбардиров текущего сезона — 44 (17+27) очка.

«Тампа» набрал 29 очков и идет на 6-й строчке в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 12-м месте — 25 очков.