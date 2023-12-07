Кучеров отдал голевую передачу в 11-м матче подряд и побил рекорд «Тампы»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:1).

30-летний хоккеист отличился результативной передачей в 11-й игре подряд. Кучеров установил новый рекорд клуба по количеству матчей НХЛ подряд с ассистами. Он превзошел достижения Брэда Ричардса (10 матчей в сезоне-2005/06) и Мартена Сан-Луи (10 в сезоне-2006/07 и -2009/10).

В текущем сезоне НХЛ Кучеров сыграл за «Тампу» 26 матчей и набрал 44 (17+27) очка.