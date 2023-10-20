Кучеров признан первой звездой матча с «Ванкувером»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:3).

30-летний россиянин забросил две шайбы. Второй звездой признан форвард Ник Пол, у которого 2 (1+1) очка. Третья звезда — форвард Микаэль Айссимонт, который забил один гол.

В текущем сезоне Кучеров провел 5 матчей, в которых набрал 6 (4+2) очков.