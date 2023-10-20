«Баффало» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Калгари» — 3:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров результативными действиями не отметился.

«Калгари» с 5 очками занимает 4-е место в Западной конференции. «Сэйбрз» — последние в Восточной конференции (2 очка).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте