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Сегодня, 06:37

«Баффало» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Калгари» — 3:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров результативными действиями не отметился.

«Калгари» с 5 очками занимает 4-е место в Западной конференции. «Сэйбрз» — последние в Восточной конференции (2 очка).

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НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Калгари Флэймз
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«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Филадельфия 4 3 1 6
2 Каролина 4 3 1 6
3 Айлендерс 2 2 0 4
4 Питтсбург 4 2 2 4
5 Рейнджерс 4 2 2 4
6 Нью-Джерси 3 1 2 3
7 Коламбус 3 1 2 2
8 Вашингтон 3 1 2 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Оттава 4 3 1 6
2 Детройт 4 3 1 6
3 Тампа-Бэй 5 2 3 5
4 Бостон 2 2 0 4
5 Флорида 4 2 2 4
6 Торонто 4 2 2 4
7 Монреаль 3 1 2 3
8 Баффало 4 1 3 2
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 3 3 0 6
2 Чикаго 4 2 2 4
3 Миннесота 4 2 2 4
4 Аризона 4 2 2 4
5 Нэшвилл 5 2 3 4
6 Даллас 2 1 1 3
7 Сент-Луис 3 1 2 3
8 Виннипег 4 1 3 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 5 5 0 10
2 Лос-Анджелес 4 2 2 5
3 Калгари 4 2 2 5
4 Ванкувер 4 2 2 4
5 Анахайм 2 1 1 2
6 Эдмонтон 4 1 3 2
7 Сан-Хосе 3 0 3 1
8 Сиэтл 4 0 4 1
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Флорида – Торонто
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20.10 02:00
Тампа-Бэй – Ванкувер
 4 : 3
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Филадельфия – Эдмонтон
 4 : 1
20.10 02:00
Рейнджерс – Нэшвилл
 1 : 4
20.10 02:00
Баффало – Калгари
 3 : 4
20.10 03:00
Сент-Луис – Аризона
 2 : 6
20.10 03:00
Виннипег – Вегас
 3 : 5
20.10 03:00
Миннесота – Лос-Анджелес
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Сиэтл – Каролина
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Анахайм – Даллас
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