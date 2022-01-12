Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Баффало» — «Тампа» (1:6). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи стал российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров. Он отметился тремя заброшенными шайбами.

Второй звездой признан Стивен Стэмкос, набравший 3 (1+2) очка. Замкнул тройку лучших Энтони Чирелли, который забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.