Кучеров оформил дубль в матче с «Сент-Луисом»

«Тампа» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

В начале второго периода шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров и сделал счет 4:0. Для него это 22-й гол в нынешнем сезоне.

30-летний россиянин идет на первой строчке в списке лучших бомбардиров сезона — 54 (22+32) очка.