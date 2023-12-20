Кучеров забросил 21-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Тампа» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса». После первого периода счет 3:0.

За 14 секунд до сирены шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров. Для него этот гол стал 21-м в нынешнем сезоне.

30-летний россиянин является лучшим бомбардиром сезона — 53 (21+32) очка.