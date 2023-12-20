Марченко оформил хет-трик в матче с «Баффало»

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

В конце первого периода 23-летний россиянин реализовал большинство. Во второй двадцатиминутке он забросил еще две шайбы за 18 секунд.

Всего в этом сезоне Марченко забросил 13 шайб, сыграв в 11 матчах.