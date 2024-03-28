Кучеров обновил личный рекорд по количеству голов за сезон НХЛ

Российский нападающий Никита Кучеров забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:1).

На счету 30-летнего игрока 124 (42+82) очка. Как сообщает сайт НХЛ, Кучеров установил новый личный рекорд по количеству голов за сезон — 42. Ранее его лучшим результатом был 41 гол в сезоне-2018/19.

Кучеров занимает первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ. На второй строчке форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, у которого 123 (45+78) очка.