Василевский признан первой звездой матча с «Бостоном»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостоном» (3:1).

Россиянин отразил в этой встрече 23 броска по своим воротам, а также отдал голевую передачу на Никиту Кучерова.

Второй звездой матча стал нападающий «Тампы» Митчелл Чаффи, который забил один гол. Третьей звездой признан форвард «Лайтнинг» Брэйден Пойнт, набравший 1 (1+0) очко.