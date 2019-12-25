Кучеров и Тарасенко вошли в топ-5 правых нападающих десятилетия в НХЛ по версии Sportsnet

Телеканал Sportsnet опубликовал рейтинг лучших правых нападающих НХЛ по итогам десятилетия. Четвертое место занял форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, выигравший в прошлом сезоне Кубок Стэнли. В 507 матчах он набрал 428 (214+214) очков при показателе полезности «+75». В начале сезона он получил тяжелую травму.

Никита Кучеров занял третье место в рейтинге. Он набрал 502 (201+301) очка в 481 матче. Накануне он вышел на 19-е место в истории лиги по результативности среди россиян.

Топ-5 правых нападающих десятилетия

5. Марк Стоун («Вегас»)

4. Владимир Тарасенко

3. Никита Кучеров

2. Филип Кессел («Аризона»)

1. Патрик Кейн («Чикаго»)