«Рейнджерс» и «Питтсбург» сыграют в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли 4 мая

В ночь на 4 мая «Рейнджерс» и «Питтсбург» проведут стартовый матч серии первого раунда Кубка Стэнли-2022. Начало встречи — в 02.00 по московскому времени.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» заняли четвертое место в Восточной конференции, «Питтсбург» стал седьмым.

Следить за матчем «Рейнджерс» — «Питтсбург» можно будет в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» по этой ссылке.

Серия длится до четырех побед одной из команд.

«Рейнджерс» — «Питтсбург»

Встречи в регулярном чемпионате: 3-1.

Российские хоккеисты: Артемий Панарин, Игорь Шестеркин, Александр Георгиев — Евгений Малкин.