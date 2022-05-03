«Торонто» перевел нападающего Овчинникова в основной состав на время плей-офф НХЛ

«Торонто» перевел российского нападающего Дмитрия Овчинникова в основной состав на время плей-офф НХЛ, сообщает сайт клуба.

19-летний форвард в феврале он подписал трехлетний контракт новичка с «Торонто». Пока он играл только за фарм-клуб в АХЛ, где забил 2 гола в 7 матчах. В нынешнем сезоне команда не сумела выйти в плей-офф.

Овчинников был выбран «Торонто» на драфте 2020 года в пятом раунде под общем 137-м номером.

До этого форвард выступал в КХЛ в составе «Сибири». В 35 матчах на его счету 4 (1+3) очка.

Напомним, что первом раунде плей-офф НХЛ «Торонто» играет против действующего обладателя Кубка Стэнли «Тампы-Бэй».