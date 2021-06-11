Флери вышел на чистое четвертое место по победам за карьеру в плей-офф НХЛ
07:44
Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери, обыграв «Колорадо» (6:3, 4-2 в серии) в шестом матче четвертьфинала, одержал 89-ю победу в плей-офф за карьеру.
36-летний канадец вышел на чистое четвертое место по победам в розыгрышах Кубка Стэнли. Он обогнал Билли Смита и Эда Белфора.
Рекорд НХЛ по количеству побед в плей-офф принадлежит Патрику Руа, у которого 151 победа. На втором месте Мартин Бродо (113), топ-3 замыкает Грант Фюр (92).
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю