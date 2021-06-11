Флери вышел на чистое четвертое место по победам за карьеру в плей-офф НХЛ

Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери, обыграв «Колорадо» (6:3, 4-2 в серии) в шестом матче четвертьфинала, одержал 89-ю победу в плей-офф за карьеру.

36-летний канадец вышел на чистое четвертое место по победам в розыгрышах Кубка Стэнли. Он обогнал Билли Смита и Эда Белфора.

Рекорд НХЛ по количеству побед в плей-офф принадлежит Патрику Руа, у которого 151 победа. На втором месте Мартин Бродо (113), топ-3 замыкает Грант Фюр (92).