Овечкин рассказал о своем состоянии после травмы

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свою игру в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (2:1).

«Я чувствую себя прекрасно. Тренеры и весь персонал отлично поработали. Это была битва, битва против моей травмы. Сейчас я на 100 процентов готов, я не чувствую боль. Я чувствую себя комфортно, это самое главное. В это время года нужно быть умным и думать о будущем, а не только о регулярном чемпионате», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

35-летний россиянин набрал 42 (24+18) очка в 45 матчах и впервые за 16 лет своей карьеры в НХЛ не смог забросить 30 шайб за сезон. Из-за травмы он пропустил 7 из 9 последних игр.