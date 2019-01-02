Кубок Стэнли-2019: расписание и результаты матчей

Кто сыграет в главной серии плей-офф НХЛ? В первом раунде выбыли чемпион "Вашингтон", лучшая команда регулярного чемпионата "Тампа-Бэй", а также "Питтсбург" и финалист Кубка Стэнли-2018 "Вегас", во втором – "Айлендерс", "Коламбус", "Колорадо" и "Даллас". Все результаты первого раунда – здесь, все результаты второго раунда – здесь. Везде даты – по московскому времени.
НХЛ. Плей-офф. Третий раунд. Финалы конференций
Восток
Бостон – Каролина – 0-0
Первый матч – 10 мая
Второй матч – 12 мая
Третий матч – 15 мая
Четвертый матч – 17 мая
Пятый, шестой и седьмой матчи, если потребуется, – 19, 21 и 23 мая.
Запад
Сан-Хосе – Сент-Луис – 0-0
Первый матч – 12 мая
Второй матч – 14 мая
Третий матч – 16 мая
Четвертый матч – 18 мая
Пятый, шестой и седьмой матчи, если потребуется, – 19, 22 и 24 мая.
НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
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