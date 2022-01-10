Обсуждаем последние события НХЛ вместе с нашим постоянным экспертом — известным комментатором, бывшим скаутом сборной России, а сейчас гендиректором главного спортивного агентства Сергеем Федотовым. Ведущий — Михаил Зислис. Начало эфира на YouTube-канале «СЭ» — в 12.00.

Главные темы:

— Овечкин или Макдэвид — кто главный претендент на MVP

— Возвращение Кучерова

— Шестеркин — реально ли взять «Везину»

— Главные неожиданности к середине сезона

— НХЛ и Олимпиада: что в итоге