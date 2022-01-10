НХЛ засчитала Бучневичу передачу на Кайру в матче против «Далласа»
07:57
Пресс-служба НХЛ сообщила об изменениях результативных действий в матче регулярного чемпионата между «Сент-Луисом» и «Далласом» (2:1).
Во второй заброшенной шайбе «блюзменов» в исполнении Джордана Кайру результативную передачу записали на счет Павла Бучневича.
После этих изменений на счету Бучневича теперь 34 (13+21) очка в 33 матчах сезона.
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