Роб Блэйк останется на посту генерального менеджера «Лос-Анджелеса»
09:55
Генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Роб Блэйк сохранит свой пост. Он уже ведет переговоры о продлении контракта, который истекает предстоящим летом, сообщает Mayor's Manor.
Ожидается, что официально о продлении контракта может быть объявлено в ближайшее время.
При этом Марк Бержевен, который был назначен старшим советником генерального менеджера «Кингз», со следующего сезона станет ассистентом Блэйка. Как сообщает инсайдер Арпон Басу, с ним будет подписан новый контракт на три года.
Напомним, что Блэйк занимает пост генменеджера «Королей» с 2017 года.
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