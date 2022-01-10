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Роб Блэйк останется на посту генерального менеджера «Лос-Анджелеса»

09:55
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Генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Роб Блэйк сохранит свой пост. Он уже ведет переговоры о продлении контракта, который истекает предстоящим летом, сообщает Mayor's Manor.

Ожидается, что официально о продлении контракта может быть объявлено в ближайшее время.

При этом Марк Бержевен, который был назначен старшим советником генерального менеджера «Кингз», со следующего сезона станет ассистентом Блэйка. Как сообщает инсайдер Арпон Басу, с ним будет подписан новый контракт на три года.

Напомним, что Блэйк занимает пост генменеджера «Королей» с 2017 года.

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Иван Шитик все материалы автора
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