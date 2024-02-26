Кросби стал десятым игроком в истории НХЛ, у которого 460 матчей с двумя или более очками

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи за два периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

Канадец в 460-й раз за карьеру набрал два или более очка за один матч. Кросби стал десятым хоккеистом в истории НХЛ, которому покорилось это достижение.

Рекорд по числу игр в лиге с двумя или более результативными действиями принадлежит Уэйну Гретцки (824).

Кросби — лучший среди действующих хоккеистов по матчам с двумя или более набранными очками в НХЛ. Вторым из играющих в лиге на данный момент является Александр Овечкин (426).