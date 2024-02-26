4 очка Кросби и передача Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Филадельфией»

«Питтсбург» дома обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:6.

У хозяев дважды забросил Брайан Раст, по одному голу у Эмиля Бемстрема, Сидни Кросби, Криса Летанга, Дрю О'Коннора и Рикарда Ракелля. Кросби также сделал три результативные передачи. Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голевым пасом.

У гостей отличились дублями Трэвис Санхейм и Тайсон Ферстер, по одной шайбе у Кэмерона Йорка и Скотта Лоутона.

«Филадельфия» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции с 67 очками в 59 матчах, «Питтсбург» идет на 11-й строчке с 60 очками в 55 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Филадельфия» — 7:6 (2:1, 2:3, 3:2)

Голы: Санхейм — 7 (Лотон, Люксель), 2:11 — 0:1. Кросби — 32 (Раст, Ракелль), 9:38 — 1:1. Раст — 16 (Петтерссон, Кросби), 17:15 — 2:1. Форстер — 11 (Типпетт, Уокер), 20:55 — 2:2. Раст — 17 (бол., Карлссон, Кросби), 31:15 — 3:2. Бемстрем — 6 (бол., Рил. Смит, Летанг), 33:38 — 4:2. Санхейм — 8 (Кутюрье), 36:33 — 4:3. Лотон — 8 (мен., Кэйтс, Йорк), 37:36 — 4:4. О`Коннор — 9 (мен., Малкин, Пуустинен), 46:41 — 5:4. Ракелль — 6 (Кросби, Петтерссон), 48:38 — 6:4. Йорк — 7 (Люксель, Форстер), 50:10 — 6:5. Летанг — 7 (Ракелль, Кросби), 55:13 — 7:5. Форстер — 12 (бол., Кутюрье, Лотон), 57:57 — 7:6.

Вратари: Джерри — Петерсен (56:20 — 57:58, 58:33).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 32 (11+10+11) — 22 (7+9+6).

Наши: Малкин (14.45/0/+1) — -.

25 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18212 зрителей.