Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 02:27

4 очка Кросби и передача Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Филадельфией»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото USA Today Sports

«Питтсбург» дома обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:6.

У хозяев дважды забросил Брайан Раст, по одному голу у Эмиля Бемстрема, Сидни Кросби, Криса Летанга, Дрю О'Коннора и Рикарда Ракелля. Кросби также сделал три результативные передачи. Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голевым пасом.

У гостей отличились дублями Трэвис Санхейм и Тайсон Ферстер, по одной шайбе у Кэмерона Йорка и Скотта Лоутона.

«Филадельфия» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции с 67 очками в 59 матчах, «Питтсбург» идет на 11-й строчке с 60 очками в 55 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Филадельфия» — 7:6 (2:1, 2:3, 3:2)

Голы: Санхейм — 7 (Лотон, Люксель), 2:11 — 0:1. Кросби — 32 (Раст, Ракелль), 9:38 — 1:1. Раст — 16 (Петтерссон, Кросби), 17:15 — 2:1. Форстер — 11 (Типпетт, Уокер), 20:55 — 2:2. Раст — 17 (бол., Карлссон, Кросби), 31:15 — 3:2. Бемстрем — 6 (бол., Рил. Смит, Летанг), 33:38 — 4:2. Санхейм — 8 (Кутюрье), 36:33 — 4:3. Лотон — 8 (мен., Кэйтс, Йорк), 37:36 — 4:4. О`Коннор — 9 (мен., Малкин, Пуустинен), 46:41 — 5:4. Ракелль — 6 (Кросби, Петтерссон), 48:38 — 6:4. Йорк — 7 (Люксель, Форстер), 50:10 — 6:5. Летанг — 7 (Ракелль, Кросби), 55:13 — 7:5. Форстер — 12 (бол., Кутюрье, Лотон), 57:57 — 7:6.

Вратари: Джерри — Петерсен (56:20 — 57:58, 58:33).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 32 (11+10+11) — 22 (7+9+6).

Наши: Малкин (14.45/0/+1) — -.

25 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18212 зрителей.

Евгений Малкин
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Филадельфия Флайерз
1
1
Читайте также
На чемпионате Норвегии по лыжным гонкам разразился скандал
История любви Андре Агасси и Штеффи Граф: победы, двое детей и свадьба босиком
Синоптики пообещали москвичам по-мартовски теплое окончание зимы
Российские десантники взяли в плен двух бойцов элитной бригады ВСУ
В Польше неизвестные высыпали 160 т украинского зерна
«У них более точные системы, но против скорости точность не поможет»
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кросби стал десятым игроком в истории НХЛ, у которого 460 матчей с двумя или более очками

НХЛ: «Питтсбург» обыграл «Филадельфию», «Коламбус» — «Рейнджерс». Результаты матчей 25 и 26 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 58 39 19 81
2 Каролина 57 34 23 73
3 Филадельфия 59 30 29 67
4 Нью-Джерси 58 29 29 62
5 Вашингтон 56 26 30 61
6 Питтсбург 55 26 29 60
7 Айлендерс 57 23 34 60
8 Коламбус 56 18 38 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 59 34 25 81
2 Флорида 58 38 20 80
3 Торонто 57 33 24 74
4 Тампа-Бэй 60 32 28 69
5 Детройт 57 31 26 68
6 Баффало 57 26 31 56
7 Оттава 55 25 30 53
8 Монреаль 58 22 36 52
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 59 35 24 78
2 Виннипег 55 35 20 75
3 Колорадо 59 35 24 75
4 Нэшвилл 58 31 27 64
5 Сент-Луис 57 30 27 62
6 Миннесота 58 28 30 62
7 Аризона 56 23 33 50
8 Чикаго 58 15 43 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 60 38 22 82
2 Вегас 58 32 26 71
3 Эдмонтон 55 33 22 68
4 Лос-Анджелес 56 29 27 68
5 Калгари 58 28 30 61
6 Сиэтл 57 24 33 59
7 Анахайм 57 20 37 43
8 Сан-Хосе 56 15 41 35
Результаты / календарь
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
29.02
1.03
2.03
26.02 02:00
Чикаго – Детройт
 - : -
26.02 02:00
Коламбус – Рейнджерс
- : -
26.02 02:00
Баффало – Каролина
 - : -
26.02 02:00
Виннипег – Аризона
 - : -
26.02 04:00
Анахайм – Нэшвилл
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 59 102
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 59 96
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 53 89
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 52
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 58 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 59 38
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 18 1.96
Новости
RSS RSS
Все новости