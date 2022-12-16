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Сегодня, 08:59

Кросби прокомментировал попадание шайбой в Малкина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби высказался о сильном попадании шайбой в своего одноклубника Евгения Малкина, который не смог продолжить игру после этого.

«Такое не хочется видеть. Похоже, ему было очень больно. У нас уже случались такие ситуации пару раз за годы совместной игры. Ему это не нравится», — приводит слова Кросби пресс-служба клуба.

На 49-й минуте матча «Флорида» — «Питтсбург» (2:4) Кросби попал шайбой в Малкина, которая потом залетела в ворота. Несмотря на это, голу никто не радовался, поскольку после этого инцидента россиянин с трудом смог доехать до бортика.

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан заявил, что предварительный прогноз по травме 36-летнего россиянина положительный.

Малкин был признан второй звездой этого матча. На счету форварда 1 гол и 1 результативная передача.

Евгений Малкин
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 30 21 9 44
2 Каролина 29 17 12 40
3 Питтсбург 30 18 12 40
4 Рейнджерс 31 16 15 37
5 Айлендерс 30 17 13 35
6 Вашингтон 32 15 17 34
7 Филадельфия 31 10 21 27
8 Коламбус 29 10 19 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 29 23 6 48
2 Торонто 31 19 12 44
3 Тампа-Бэй 29 19 10 39
4 Детройт 29 13 16 32
5 Флорида 31 14 17 32
6 Баффало 30 14 16 30
7 Монреаль 30 14 16 30
8 Оттава 29 13 16 28
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 31 18 13 41
2 Виннипег 29 19 10 39
3 Миннесота 29 16 13 34
4 Колорадо 28 15 13 32
5 Сент-Луис 30 14 16 29
6 Нэшвилл 28 12 16 28
7 Аризона 27 9 18 22
8 Чикаго 28 7 21 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 32 22 10 45
2 Лос-Анджелес 33 16 17 37
3 Сиэтл 29 16 13 35
4 Эдмонтон 31 17 14 35
5 Калгари 30 13 17 32
6 Ванкувер 29 13 16 29
7 Сан-Хосе 31 10 21 25
8 Анахайм 31 8 23 19
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Бостон – Лос-Анджелес
 2 : 3 Б
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Вашингтон – Даллас
 1 : 2
16.12 03:00
Каролина – Сиэтл
 3 : 2
16.12 03:00
Монреаль – Анахайм
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16.12 03:00
Нью-Джерси – Филадельфия
 1 : 2
16.12 03:00
Рейнджерс – Торонто
 3 : 1
16.12 03:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 4 : 1
16.12 03:00
Флорида – Питтсбург
 2 : 4
16.12 04:00
Виннипег – Нэшвилл
 2 : 1 ОТ
16.12 04:30
Чикаго – Вегас
 1 : 4
16.12 05:00
Колорадо – Баффало
 2 : 4
16.12 05:00
Эдмонтон – Сент-Луис
 3 : 4 Б
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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 31 60
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 31 52
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

30 46
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

30 24
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Джейсон Робертсон

Даллас

 31 23
И КН
Илья Самсонов

Илья Самсонов

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