В НХЛ считают интересным предложение учредить награду в честь Дацюка
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли оценил идею журналистов издания The Athletic основать награду в честь российского хоккеиста Павла Дацюка.
Его именем предложили назвать награду лучшему плеймейкеру сезона.
«Интересная идея, она могла бы стать данью уважения Павлу. Но я не думаю, что мы добавим ее к списку наград в конце сезона», — цитирует ТАСС Дэйли.
Дацюк является олимпийским чемпионом 2018 года, чемпионом мира 2012 года, двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008), обладателем Кубка Гагарина 2017 года, чемпионом России 2005 года, бронзовым призером Олимпийских игр 2002 года.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|30
|21
|9
|44
|2
|Каролина
|29
|17
|12
|40
|3
|Питтсбург
|30
|18
|12
|40
|4
|Рейнджерс
|31
|16
|15
|37
|5
|Айлендерс
|30
|17
|13
|35
|6
|Вашингтон
|32
|15
|17
|34
|7
|Филадельфия
|31
|10
|21
|27
|8
|Коламбус
|29
|10
|19
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|29
|23
|6
|48
|2
|Торонто
|31
|19
|12
|44
|3
|Тампа-Бэй
|29
|19
|10
|39
|4
|Детройт
|29
|13
|16
|32
|5
|Флорида
|31
|14
|17
|32
|6
|Баффало
|30
|14
|16
|30
|7
|Монреаль
|30
|14
|16
|30
|8
|Оттава
|29
|13
|16
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|31
|18
|13
|41
|2
|Виннипег
|29
|19
|10
|39
|3
|Миннесота
|29
|16
|13
|34
|4
|Колорадо
|28
|15
|13
|32
|5
|Сент-Луис
|30
|14
|16
|29
|6
|Нэшвилл
|28
|12
|16
|28
|7
|Аризона
|27
|9
|18
|22
|8
|Чикаго
|28
|7
|21
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|32
|22
|10
|45
|2
|Лос-Анджелес
|33
|16
|17
|37
|3
|Сиэтл
|29
|16
|13
|35
|4
|Эдмонтон
|31
|17
|14
|35
|5
|Калгари
|30
|13
|17
|32
|6
|Ванкувер
|29
|13
|16
|29
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|31
|8
|23
|19
|16.12
|03:00
|
Бостон – Лос-Анджелес
|2 : 3 Б
|16.12
|03:00
|
Вашингтон – Даллас
|1 : 2
|16.12
|03:00
|
Каролина – Сиэтл
|3 : 2
|16.12
|03:00
|
Монреаль – Анахайм
|2 : 5
|16.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|1 : 2
|16.12
|03:00
|
Рейнджерс – Торонто
|3 : 1
|16.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|4 : 1
|16.12
|03:00
|
Флорида – Питтсбург
|2 : 4
|16.12
|04:00
|
Виннипег – Нэшвилл
|2 : 1 ОТ
|16.12
|04:30
|
Чикаго – Вегас
|1 : 4
|16.12
|05:00
|
Колорадо – Баффало
|2 : 4
|16.12
|05:00
|
Эдмонтон – Сент-Луис
|3 : 4 Б
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|31
|60
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|31
|52
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|30
|46
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|31
|27
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|30
|24
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|31
|23
|И
|КН
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|11
|1.70
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|21
|1.83
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|13
|2.01