Кросби обошел Эспозито по набранным очкам и вошел в топ-10 в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (6:5 ОТ).

36-летний канадец набрал 1591 (591+1000) очков за карьеру в лиге и поднялся на 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории. Он обошел Фила Эспозито, который за карьеру набрал 1590 очков.