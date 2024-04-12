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«Айлендерс» одержали победу над «Монреалем». Варламов сделал 12 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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12 апреля. «Айлендерс» — «Монреаль» — 3:2 ОТ.
Фото USA Today Sports

«Айлендерс» выиграли у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. Команда из Нью-Йорка одержала шестую победу подряд.

Российский голкипер Семен Варламов отразил 12 из 14 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» набрали 89 очков и идут на 7-й строчке в Восточной конференции. «Монреаль» занимает 15-е место — 73 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Монреаль» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Харрис — 3 (Кофилд, Сузуки), 17:58 — 0:1. Энгвалль — 10 (Пелек, Райлли), 25:17 — 1:1. Кофилд — 25 (Ковачевич, Мэтисон), 43:42 — 1:2. Сизикас — 9 (Пелек, Пулок), 46:30 — 2:2. Палмиери — 28 (Нельсон), 61:17 — 3:2.

Вратари: Варламов — Монтембо.

Штраф: 5 — 13.

Броски: 31 (8+14+8+1) — 14 (5+5+4+0).

Наши: Романов (20.48/2/0) — -.

12 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Семен Варламов
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 80 53 27 110
2 Каролина 79 50 29 107
3 Айлендерс 79 37 42 89
4 Питтсбург 79 37 42 86
5 Вашингтон 79 37 42 85
6 Филадельфия 80 37 43 85
7 Нью-Джерси 80 38 42 81
8 Коламбус 80 26 54 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 79 46 33 107
2 Флорида 80 50 30 106
3 Торонто 79 46 33 101
4 Тампа-Бэй 79 44 35 96
5 Детройт 79 38 41 85
6 Баффало 80 38 42 81
7 Оттава 79 35 44 74
8 Монреаль 79 30 49 73
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 80 50 30 109
2 Виннипег 79 49 30 104
3 Колорадо 79 49 30 104
4 Нэшвилл 79 45 34 95
5 Сент-Луис 79 42 37 89
6 Миннесота 78 37 41 84
7 Аризона 79 34 45 73
8 Чикаго 78 23 55 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 79 48 31 105
2 Эдмонтон 77 48 29 101
3 Лос-Анджелес 78 41 37 93
4 Вегас 78 42 36 92
5 Сиэтл 77 33 44 79
6 Калгари 77 35 42 75
7 Анахайм 79 26 53 57
8 Сан-Хосе 78 18 60 45
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12.04 02:00
Торонто – Нью-Джерси
 5 : 6
12.04 02:00
Тампа-Бэй – Оттава
 2 : 3 Б
12.04 02:00
Флорида – Коламбус
 4 : 0
12.04 02:00
Рейнджерс – Филадельфия
 1 : 4
12.04 02:00
Баффало – Вашингтон
 4 : 2
12.04 02:00
Питтсбург – Детройт
 6 : 5 ОТ
12.04 02:30
Айлендерс – Монреаль
 3 : 2 ОТ
12.04 03:00
Даллас – Виннипег
 0 : 3
12.04 05:00
Сиэтл – Сан-Хосе
 - : -
12.04 05:30
Лос-Анджелес – Калгари
 - : -
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Тампа-Бэй

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Эдмонтон

 74 130
И Г
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Остон Мэттьюс

Торонто

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Зак Хаймэн

Эдмонтон

 76 55
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

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И КН
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Луи Доминге

Рейнджерс

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