Крикунов оценил вклад Бобровского в победу «Флориды» над «Бостоном» в плей-офф НХЛ

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов оценил игру голкипера «Флориды» Сергея Бобровского в заключительном матче серии плей-офф НХЛ с «Бостоном» (4:3).

«Как не ожидал от него такой игры? Ну, во-первых, он не мог в одиночку вывести команду в следующую стадию плей-офф, — цитирует Betonmobile.ru Крикунова. — Во-вторых, все равно команда ведь играла. Нужно же забивать голы. Бобровский — вратарь, он ловит, а не шайбы забрасывает. Если бы он и это делал, то можно было так говорить. Не зря же ведь выражение есть, что голкипер — это полкоманды, значит, там еще есть вторая половина. Но нельзя отрицать, что наша школа вратарей хорошо себя показывает в НХЛ. Их там очень много. У нас выросла большая плеяда талантливых игроков, которые до сих пор там появляются. Это хорошо! Пускай!»

«Флорида» выиграла серию со счетом 4-3 и вышла во второй раунд плей-офф, где встретится с «Торонто».