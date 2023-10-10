Козлов сообщил, что его племянник Наместников комфортно чувствует себя в «Виннипеге»
Вячеслав Козлов, тренер московского «Динамо» и дядя российского нападающего Владислава Наместникова, рассказал, что хоккеист чувствует себя комфортно в клубе НХЛ «Виннипег».
«Я с ним на связи, мы разговаривали. Он готовился к сезону в Детройте и сейчас был в тренировочном лагере. Сказал, что его команда хорошо приняла, ему нравится эта организация и он с удовольствием вернулся туда и чувствует себя комфортно», — приводит ТАСС слова Козлова.
Также он высказался об игре российского нападающего.
«Мне сложно давать оценку его игре — я его дядя, и он мне близкий родственник. Я смотрю только какие-то отрывки, так как игры проходят ночью. Да, он может не так ярко набирает очки, но он двусторонний форвард, может играть и в оборонительный хоккей», — добавил специалист.
Наместников перешел в «Виннипег» в результате обмена из «Тампы-Бэй» в феврале 2023 года. 1 июля 30-летний хоккеист подписал новый контракт с канадским клубом на два года. В прошедшем сезоне форвард набрал 10 (2+8) очков в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в пяти играх плей-офф он отдал две голевые передачи.
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