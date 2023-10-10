«Тампа» подписала контракт с Уотсоном

Форвард Остин Уотсон подписал контракт с «Тампой», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 31-летним американцем рассчитано на один год с зарплатой в 776 665 долларов.

В минувшем сезоне Уотсон выступал за «Оттаву», набрав 11 (9+2) очков в 75 матчах НХЛ.