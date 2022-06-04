Кожевников о серии «Рейнджерс» и «Тампа-Бэй»: «Третья игра будет решающей»

Двухкратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу «Рейнджерс» над «Тампа-Бэй» со счетом 3:2 во втором матче полуфинала плей-офф НХЛ.

«Тампа-Бэй» — серьезная команда. Не нужно торопиться! Третья игра будет решающей. И только тогда можно будет делать какие-то выводы. «Тампа» может собраться, вспомним предыдущий год. Я не удивлен игрой «Рейнджерс». У них хорошая команда. Плюс крутой вратарь. Но вся борьба еще впереди", — сказал Кожевников «СЭ».

«Рейнджерс» ведет в серии финала Восточной конференции со счетом 2-0. Третий матч состоится хавтра, 5 июня, в 22.00 мск.